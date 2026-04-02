طهران تنفذ حكم الإعدام بحق "عميل" أدين بالتعاون مع "إسرائيل" وواشنطن

نفذت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الخميس، حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتخابر والتعاون مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، والقيام بأعمال تخريبية استهدفت الأمن القومي الإيراني خلال موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، بأن الحكم نُفذ شنقاً بحق المدان "أمير حسين حاتمي"، بعد ثبوت تورطه في تنفيذ أنشطة معادية "لصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية".

اقرأ أيضا: القصة كاملة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بأحد أبرز جواسيس "إسرائيل"

وأوضح البيان القضائي أن لائحة الاتهامات التي أُدين بها حاتمي شملت محاولة اقتحام مركز عسكري وتدميره، بقصد الاستيلاء على الأسلحة المخزنة فيه، وذلك خلال ذروة الاحتجاجات التي اندلعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مشيراً إلى أن هذه التحركات كانت تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وتقويض أمن البلاد بتوجيهات خارجية.

المصدر / وكالات