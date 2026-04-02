تراجع أسعار النفط والذهب عالميا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، يوم الخميس، كما تراجعت أسعار الذهب .

وهبطت عقود خام "برنت" تسليم يونيو بمقدار 2.81 دولار، أو ما نسبته 2.7%، لتستقر عند 101.16 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي تسليم مايو بمقدار 1.26 دولار، أي ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 100.12 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطها إلى 96.50 دولارًا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب اليوم، بأكثر من واحد بالمئة، منهية سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 4694.48 دولارًا للأوقية، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.9% لتصل إلى 4723.70 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 72.95 دولارًا، وهبط البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1928.26 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.4% إلى 1451.85 دولارًا.

المصدر / وكالات