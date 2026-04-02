تسببت الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت العمق الإسرائيلي فجر الخميس في أزمة بيئية وبنيوية حادة في منطقة "بني براك" بضواحي "تل أبيب"، حيث أدى تضرر شبكات البنية التحتية إلى تدفق مياه الصرف الصحي وغمر الشوارع بشكل كامل.

ووثقت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لفيضانات عارمة اجتاحت شوارع منطقة "بني براك". وأكدت التقارير أن هذا الطفح المائي جاء نتيجة إصابة مباشرة لشبكة الصرف الصحي وشبكات المياه بشظايا صواريخ باليستية مزودة برؤوس عنقودية.

وأكدت صحيفة هآرتس وقوع أضرار جسيمة في المنظومة الصحية للمياه أدت لغرق الشوارع، فيما أشارت نظيرتها معاريف إلى فيضانات واسعة النطاق شلت الحركة في المنطقة نتيجة تدمير البنى التحتية.

وإلى جانب التلوث البيئي الناتج عن فيضان الصرف الصحي، خلفت الرشقة الصاروخية خسائر أخرى شملت إصابات حيث أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، كذلك تضرر عدد كبير من السيارات نتيجة سقوط الشظايا العنقودية.

وصف الإعلام العبري هجوم مساء الأربعاء وفجر الخميس بأنه "الأوسع والاستثنائي" منذ بدء المواجهة، حيث أوضحت إذاعة "الجيش الإسرائيلي أ"ن طهران استخدمت لأول مرة صواريخ باليستية برؤوس عنقودية تتناثر شظاياها في مساحات واسعة، مما يفسر حجم الدمار الذي طال الشبكات الأرضية والممتلكات.

وأجبرت الرؤوس المتفجرة التي سقطت في وسط إسرائيل السكان على التزام الملاجئ لأكثر من 20 دقيقة، وسط حالة من الاستنفار الأمني والخدمي للتعامل مع آثار الدمار والفيضانات التي اجتاحت المناطق السكنية.

