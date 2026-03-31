الأمم المتحدة: قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي

حث مفوض الأمم المتحدة ​السامي لحقوق الإنسان "إسرائيل"، اليوم ‌الثلاثاء على إلغاء قانون ينص على تطبيق ​الإعدام على ​الأسرى الفلسطينيين، قائلا إن التشريع ينتهك ​القانون الإنساني الدولي.

وقال فولكر تورك في بيان للصحفيين "إنه ​يثير مخاوف جدية ​بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ‌وهو ⁠تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور".

وأضاف أن القانون، الذي ​أقره ​الكنيست ⁠أمس الاثنين، يتعارض مع الالتزامات ​القانونية لإسرائيل، مشيرا إلى ​عدم ⁠وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص ⁠على ​تنفيذ أحكام ​الإعدام في غضون 90 يوما.