الخيمة في غزة… حياة تُدار تحت وطأة النزوح

في يوم الأرض... استهداف الأرض بوابة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني

بدران يدعو إلى استنفار وطنيّ شامل لمواجهة قانون إعدام الأسرى

خروقاتُ تحصد أرواح جديدة.. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في غزَّة

مؤسسات الأسرى تُوجِّه رسالةً عاجلةً إلى الاتحاد الأوروبي

أبو عبيدة يبارك ضربات حزب الله ويدعو لتكثيف عمليات أسر الجنود

"زواج الصمود"... إصرار على ارتداء ثوب الفرح بغزة

بالأسماء... الحرس الإيراني يهدد باستهداف شركات أمريكية "كبرى" ويدعو لإخلائها

البرغوثي: قانون "إعدام الأسرى" يطال كل فلسطيني يرفض الاحتلال أو يقاومه

الفلسطينيون يجددون التمسك بالأرض… وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

الأمم المتحدة: قانون عقوبة الإعدام الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي

31 مارس 2026 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

حث مفوض الأمم المتحدة ​السامي لحقوق الإنسان "إسرائيل"، اليوم ‌الثلاثاء على إلغاء قانون ينص على تطبيق ​الإعدام على ​الأسرى الفلسطينيين، قائلا إن التشريع ينتهك ​القانون الإنساني الدولي.

وقال فولكر تورك في بيان للصحفيين "إنه ​يثير مخاوف جدية ​بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ‌وهو ⁠تمييزي للغاية، ويجب إلغاؤه على الفور".

وأضاف أن القانون، الذي ​أقره ​الكنيست ⁠أمس الاثنين، يتعارض مع الالتزامات ​القانونية لإسرائيل، مشيرا إلى ​عدم ⁠وجود فرصة للعفو وإلى أنه ينص ⁠على ​تنفيذ أحكام ​الإعدام في غضون 90 يوما.

متعلقات

