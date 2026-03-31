حزب الله يكشف تفاصيل كمائن نوعيّة أوقعت جنودًا قتلى جنوبي لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف حزب الله، يوم الثلاثاء، تفاصيل سلسلة كمائن نوعية نفذها مقاتلوها ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور عيناتا جنوبي لبنان، أدى إلى مقتل 4 من جنوده وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطيرة.

وقال الحزب في بيان: "باشر جيش العدوّ الإسرائيليّ قبل أيّام إجراءاته التحشديّة للهجوم عبر محور تقدّم رئيسيّ انطلاقًا من مستوطنة المالكيّة الحدوديّة في إطار سعيه إلى السيطرة على منطقة بنت جبيل.

وأضاف "رُصدت مؤشّرات التحرّك الفعليّ لقوّاته على هذا المحور بتاريخ 28-03-2026 الساعة 20:45 مع تقدّم دبّابة ميركافا عدد 4 وجرّافة عدد 2 وناقلة جند عدد 1 من جهة خلّة التاروق جنوب بلدة مارون الراس باتّجاه خلّة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّتين".

وأردف البيان "فجر الأحد 29-3-2026 تحرّكت قوّة مركّبة من لواءَي 401 وغفعاتي عبر محور تقدّم فرعيّ باتّجاه بلدة عيناتا للوصول إلى مدينة بنت جبيل من الجهة الشماليّة الشرقيّة".

وتحت أعين مجاهدي المقاومة الإسلاميّة، تقدّمت القوّة المؤلّفة من 25 آليّة مدرّعة باتّجاه منطقة العقبة ومرتفع الفريز في بلدة عيناتا، ولدى وصول القوّة إلى مرتفع غدماثا، فجّر المجاهدون عند الساعة 01:30 عبوة شواظ بدبّابة ميركافا وتشريكة ميكانيكيّة بجرّافة من نوع D9 ما أدّى إلى وقف التقدّم والالتفاف من جهة كرحبون - خلّة الحجّة، لكنّ المجاهدين تصدّوا لها عند الساعة 10:00".

وذكر الحزب أن العدوّ جدد محاولة التقدّم عصر اليوم نفسه، فقام مجاهدو الهندسة في المقاومة بتفجير عبوة شواظ بإحدى دبّاباته في منطقة السدر في عيناثا عند الساعة 15:00 وتشريكة ميكانيكيّة بدبّابة أخرى في نفس المنطقة عند الساعة 16:00.

ويوم الإثنين 30-3-2026، خاض المجاهدون ثلاثة اشتباكات متوالية مع قوّات العدوّ داخل بلدة عيناتا ما بين الساعة 12:00 والساعة 17:00 في منطقتَي غدماثا والسدر استهدفوا خلالها دبّابة ميركافا بصاروخ موجّه.

وأضاف "عند الساعة 19:45 استهدف المجاهدون نقطة تموضع قياديّة لقوّات العدوّ في محيط تلّة فريز عيناتا بصاروخ نوعيّ وحقّقوا إصابة دقيقة"، لافتًا إلى أن "مجاهدي سلاح المدفعيّة قصفوا تجمّعات ونقاط تموضع للعدوّ طوال فترة التصدّي والمواجهات أكثر من 15 مرّة".

وصباح اليوم، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بمقتل أربعة من جنوده، بينهم ضابط من لواء "ناحال"، وإصابة ستة آخرين خلال معارك دارت في جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن عدد المصابين في صفوفه جراء اشتباكات أمس في الجنوب اللبناني ارتفع إلى ستة، وُصفت حالة أحدهم بالخطرة.

وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنود الأربعة لقوا مصرعهم خلال مواجهات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في مناطق جنوب لبنان، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات على الجبهة الشمالية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إن الجنود قتلوا خلال اشتباكات مع حزب الله دارت من مسافة قريبة. وأضافت القناة 12 عن مصدر أن الجيش استعان بسلاح الجو والدبابات والمدفعية لاستهداف مسلحين هاجموا القوة الإسرائيلية، وأن المسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع أثناء محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى.

ثلاثة من جنود جيش الاحتلال الذين أُعلن عن مقتلهم خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بارتفاع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب إلى عشرة جنود.

بالتوازي، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات فجر الثلاثاء، شملت إطلاق سرب من الطائرات المسيّرة استهدف حاجزًا عسكريًا في مستوطنة "مسغاف عام" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى هجوم آخر طال منظومة الدفاعات الجوية في مستوطنة "معالوت ترشيحا".

كما أعلن الحزب استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بصاروخ موجه على الطريق الواصل بين بلدتي القنطرة والطيبة في جنوب لبنان، مؤكدًا مشاهدتها وهي تحترق عقب الإصابة.