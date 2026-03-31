لازاريني: المدنيون بغزة لا يزالون يُقتلون ويعانون نقص المياه والغذاء

31 مارس 2026 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن معاناة السكان في غزة ما زالت مستمرة رغم وقف إطلاق النار.

وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن وكالة "الأونروا"، إن وقف إطلاق النار في غزة "وقف شكلي"، إذ لا يزال المدنيون يُقتلون، ويعانون نقص المياه والغذاء وانتشار الأمراض.

وأشار إلى، أن الأونروا لا تزال الجهة الوحيدة القادرة على تقديم الخدمات واسعة النطاق في قطاع غزة في ظل عدم وجود جهة بديلة للقيام بمهامها.

وأشار إلى  الحرب الصامتة في الضفة الغربية، في ظل اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم التي طالت أيضًا منشآت "الأونروا" في "القدس الشرقية".

وأكد مواجهة "الأونروا" أزمة حادة في التمويل، رغم تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، محذرًا من أنها قد تصبح غير قادرة على الاستمرار دون دعم مالي عاجل.

 

