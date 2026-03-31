الصحة بغزة: 5 شهداء و 14 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

31 مارس 2026 . الساعة 14:24 بتوقيت القدس
وداع شهيدين ارتقيا بقصف الاحتلال بخانيونس

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 5 شهداء و 14 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء 709، فيما وصل عدد الإصابات إلى  1,928، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,285 شهيدًا، و172,028 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
