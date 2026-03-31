أمل جديد لمرضى السكري: جهاز قابل للزرع يُنتج الأنسولين ويُنظم مستوى السكر

أسعار الوقود بالولايات المتحدة ترتفع بأكثر من 40 بالمئة

أسعار الوقود بالولايات المتحدة ترتفع بأكثر من 40 بالمئة

31 مارس 2026 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
...
سعر غالون البنزين العادي بلغ في الوقت الحالي 02ر4 دولار (أرشيف)

ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بأكثر من 40 بالمئة منذ اندلاع الحرب على إيران، لتتخطى 4 دولارات في المتوسط للغالون الواحد من البنزين العادي، فيما يعد أعلى مستوى لها منذ عام 2022، في الوقت الذي يستمر فيه ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وبحسب إحصاء نادي السيارات “إيه إيه إيه”، يبلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي في الوقت الحالي 02ر4 دولار، بزيادة أكثر من دولار واحد عن سعره قبل اندلاع الحرب.

وكانت آخر مرة دفع فيها سائقو السيارات في الولايات المتحدة هذا المبلغ بصورة مجمعة، في محطات الوقود قبل نحو أربعة أعوام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشار إلى أن السعر هو متوسط وطني، بما يعني أن السائقين في بعض الولايات يدفعون منذ فترة ما يزيد على 4 دولارات للغالون.

جدير بالذكر أن أسعار النفط الخام – المكون الرئيسي للبنزين – ارتفعت بشكل كبير وتذبذبت سريعا، منذ أن شنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" حربا مشتركة ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

#الولايات المتحدة #الوقود #الحرب على إيران

