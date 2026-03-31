أربع دول أوروبية تطالب الاحتلال بالتراجع عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

31 مارس 2026 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
أعلام إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا

دعت أربع دول أوروبية بارزة، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون الذي يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، محذّرة من خطورته وتداعياته الإنسانية والسياسية.

وجاء في بيان مشترك لتلك الدول أنّها تشعر بـ"قلق بالغ" إثر مصادقة لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على مشروع القانون، معتبرة أنّ الخطوة تمهّد لزيادة كبيرة في احتمالات تطبيق الإعدام داخل "إسرائيل".

وأكد البيان أن عقوبة الإعدام "لا إنسانية ومهينة"، ولا تحمل أي أثر رادع، مشدداً على معارضة تلك الدول لها "أينما وُجدت وتحت أي ظرف".

وطالبت الدول الأوروبية الأربع صناع القرار في "الكنيست" وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المضي في هذه التشريعات، في وقت يتواصل فيه القلق الدولي من تصعيد الاحتلال لإجراءاته ضد الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
