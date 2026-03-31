فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يوم الأرض... معركة مستمرة على الوجود والهوية في وجه الاحتلال

إيران تستهدف ناقلة نفط قبالة دبي… وترامب يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

الدولار يرتفع كملاذ آمن وسط تصاعد الحرب وتذبذب أسعار النفط

متهمًا إياها بتبني "مواقف معادية".. الاحتلال يوقف المشتريات الأمنية من فرنسا

الشقيقان سائد وفهمي قدوم... مواجهة ملحمية مع عملاء الاحتلال

الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الـ32 وسط دعوات لاقتحامه خلال "الفصح"

الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما مع تلاشي آمال خفض الفائدة

شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزَّة

الاحتلال يعتقل أكثر من 27 فلسطينياً في اقتحامات واسعة بالضفة

ترامب مستعد لإنهاء الحرب ضد إيران دون فتح مضيق هرمز

31 مارس 2026 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...
الناقلة المستهدفة تُدعى "السالمي" وترفع العلم الكويتي، وقد تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء مرورها في مياه الخليج (أرشيفية)

استهدفت إيران، أمس الاثنين، ناقلة نفط عملاقة محمّلة بالكامل قبالة سواحل دبي، ما أدى لاشتعال النيران فيها، في أحدث تصعيد ضمن الهجمات المتبادلة التي تشهدها المنطقة منذ انطلاق العدوان الأميركي-الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب رويترز، فإن الناقلة المستهدفة تُدعى "السالمي" وترفع العلم الكويتي، وقد تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء مرورها في مياه الخليج، في وقت تتصاعد فيه عمليات استهداف السفن التجارية بالصواريخ والمسيرات والزوارق المفخخة في الخليج ومضيق هرمز.

وجاء الهجوم بالتزامن مع تهديد مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن الولايات المتحدة "ستدمّر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية" إذا واصلت طهران إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه.

وفي السياق ذاته، أعلنت "تل أبيب" أن إيران أطلقت موجات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة