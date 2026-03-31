إيران تستهدف ناقلة نفط قبالة دبي… وترامب يهدد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية

استهدفت إيران، أمس الاثنين، ناقلة نفط عملاقة محمّلة بالكامل قبالة سواحل دبي، ما أدى لاشتعال النيران فيها، في أحدث تصعيد ضمن الهجمات المتبادلة التي تشهدها المنطقة منذ انطلاق العدوان الأميركي-الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب رويترز، فإن الناقلة المستهدفة تُدعى "السالمي" وترفع العلم الكويتي، وقد تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة أثناء مرورها في مياه الخليج، في وقت تتصاعد فيه عمليات استهداف السفن التجارية بالصواريخ والمسيرات والزوارق المفخخة في الخليج ومضيق هرمز.

وجاء الهجوم بالتزامن مع تهديد مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إن الولايات المتحدة "ستدمّر منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية" إذا واصلت طهران إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة فيه.

وفي السياق ذاته، أعلنت "تل أبيب" أن إيران أطلقت موجات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية.

