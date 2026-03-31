الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الـ32 وسط دعوات لاقتحامه خلال "الفصح"

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، مانعةً المصلين من الوصول إليه، بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ويتزامن ذلك مع فرض إجراءات مشددة في مدينة القدس المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عزل البلدة القديمة عن محيطها عبر الحواجز العسكرية والانتشار المكثف، ومنع دخول الفلسطينيين إليها باستثناء سكانها.

وفي سياق متصل، أدى مستوطنون طقوسًا تلمودية داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، وذلك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، عشية ما يُسمى عيد "الفصح" اليهودي.

وتشهد هذه الفترة تصاعدًا في دعوات “جماعات الهيكل” المزعوم لفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين خلال عيد “الفصح”، الممتد من 2 إلى 9 نيسان/أبريل، وسط محاولات للضغط على شرطة الاحتلال عبر حوافز ومكافآت لتحقيق تلك المطالب.

كما تطالب هذه الجماعات المتطرفة بالسماح بـ"ذبح القرابين" داخل المسجد الأقصى، في ظل استمرار التحريض على استهدافه، وصولًا إلى هدمه وإقامة “الهيكل” المزعوم مكانه.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة متواصلة ينتهجها الاحتلال بحق المسجد الأقصى، حيث أبلغت شرطة الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن قرارها بتمديد إغلاق المسجد حتى 15 نيسان/أبريل 2026.

وكانت مؤسسة القدس الدولية أكدت أن قرار إغلاق المسجد الأقصى يشكل عدوانًا متعمدًا يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليه، وإخضاعه لسياسات الاحتلال المختلفة، معتبرةً أن هذه الإجراءات تمهّد لفرض واقع جديد داخل المسجد ومحيطه.

