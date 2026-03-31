الاحتلال يعتقل أكثر من 27 فلسطينياً في اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 27 مواطناً، بينهم أسرى محررون، في إطار تصعيد متواصل للاقتحامات اليومية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من قرى وبلدات محافظة جنين شمال الضفة الغربية، واعتقلت كلا من: نور رفاعي من بلدة رمانة، وعروة خمايسة من اليامون، وعبادة جرار من برقين، وأدهم الفايد من كفر قود.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان خلال اقتحام بلدة قباطية جنوبي جنين، وهم: نصار حمد زكارنة، وطارق وائل زكارنة، ومحمد نافع عساف، وعايد نزال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سامر شواهنة أبو جبارة من بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين، للضغط على ابنه أحمد لتسليم نفسه للاحتلال.

وشهدت عدة مناطق في محافظة نابلس مداهمات، تركزت في المدينة ومخيم عسكر القديم للاجئين الفلسطينيين وبلدة سالم.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر بدر حسام الرزة، عقب دهم منزله بحي المخفية بمدينة نابلس.

ودهمت قوات الاحتلال متجرا للألعاب في شارع الجامعة بعد إحضار صاحبه من منزله، وفتشته وعاثت فيه فسادا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حلمي نسيم كركري، بعد دهم منزله في بلدة سالم شرقي نابلس، والشاب أمجد عابدة من مخيم عسكر القديم.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، الشاب ربحي رجب عقب دهم منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحام بلدة كفر اللبد شرقي مدينة طولكرم، والشاب مجد نادر قبج من منزله في بلدة عنبتا شرقا.

وفي سلفيت، داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها ببلدة كفر الديك غربًا، وأعادت اعتقال الأسير المحرر قسام الديك، نجل الشهيد عبد الله الديك.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في بلدة عزون شرقي قلقيلية، واعتقلت الشابين بشار شبيطة، وعبد الرحمن بلال حنون من منزليهما.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين خلال مداهمات بعدة مناطق في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من منتصر بالله عمر حميد من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، ورامي إبراهيم أبو عاهور من منطقة أبو انجيم جنوب شرقي المدينة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت محمد نعمان الشيخ من قرية مراح رباح جنوبي المدينة، وماهر إبراهيم نواورة من جبل هندازة شرقاً، ورنتيس علي جبريل من بلدة تقوع.

وطالت اعتقالات الاحتلال خمسة مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة الخليل.عرف منهم: محمد شوقي وراسنة، وأحمد موسى جرادات، وخليل موسى الفروخ من بلدتي الشيوخ وسعير شمال شرقي المحافظة، وياسر محمد الحمامدة من بلدة يطا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت العديد من المنازل في مدينة الخليل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحققت ميدانيا مع سكانها، واعتقلت المواطن محمد راتب القواسمي.

وتأتي هذه الحملة في سياق اقتحامات متكررة تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية بشكل شبه يومي، تتخللها اعتقالات واسعة واستهداف للأسرى المحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين