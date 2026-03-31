مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في اشتباكات جنوب لبنان

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، بمقتل أربعة من جنوده، بينهم ضابط من لواء "ناحال"، وإصابة ستة آخرين خلال معارك دارت في جنوبي لبنان.

وأوضح جيش الاحتلال أن عدد المصابين في صفوفه جراء اشتباكات أمس في الجنوب اللبناني ارتفع إلى ستة، وُصفت حالة أحدهم بالخطرة.

وفي السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنود الأربعة لقوا مصرعهم خلال مواجهات مباشرة مع مقاتلي حزب الله في مناطق جنوب لبنان، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات على الجبهة الشمالية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر إن الجنود قتلوا خلال اشتباكات مع حزب الله دارت من مسافة قريبة. وأضافت القناة 12 عن مصدر أن الجيش استعان بسلاح الجو والدبابات والمدفعية لاستهداف مسلحين هاجموا القوة الإسرائيلية، وأن المسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع أثناء محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى.

ثلاثة من جنود جيش الاحتلال الذين أُعلن عن مقتلهم خلال الاشتباكات الدائرة في جنوب لبنان

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بارتفاع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب إلى عشرة جنود.

بالتوازي، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات فجر الثلاثاء، شملت إطلاق سرب من الطائرات المسيّرة استهدف حاجزًا عسكريًا في مستوطنة "مسغاف عام" شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى هجوم آخر طال منظومة الدفاعات الجوية في مستوطنة "معالوت ترشيحا".

كما أعلن الحزب استهداف دبابة من طراز "ميركافا" بصاروخ موجه على الطريق الواصل بين بلدتي القنطرة والطيبة في جنوب لبنان، مؤكدًا مشاهدتها وهي تحترق عقب الإصابة.

