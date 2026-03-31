شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي شمالي غزة

استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخًا باتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة الفالوجا، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الإصابات في صفوف المواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق الإثنين، استشهد مواطنان وأُصيب ستة آخرون، جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين على مدخل أبو عاصي جنوبي غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استُشهدت المواطنة المسنة "أم جهاد" الأشقر، متأثرة بإصابتها بطلق ناري قبل أيام في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية بإصابة شاب برصاصة في الرقبة أطلقتها طائرة مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، وُصفت حالته بالمتوسطة، قرب صالة الطيب في بيت لاهيا.

إلى ذلك، أُصيب طفل بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي مخيم البريج وسط القطاع، حيث أوضحت المصادر أن الطفل أحمد عطا الله أحمد فايد (10 سنوات) أُصيب جراء إطلاق النار عليه شرق المخيم.

وفي سياق متصل، أُصيبت مواطنة من حي تل الهوا، برصاص رشاش آلي إسرائيلي مُثبت على رافعة، شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين