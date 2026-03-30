30 مارس 2026 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
...
  وفد قيادي من حماس يعزي تركيا باستشهاد ثلاثة جنود أتراك
متابعة/ فلسطين أون لاين

قام وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بزيارة إلى السفارة التركية في العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى السفير التركي محمد مصطفى كوكصو، مقدّمًا التعازي باستشهاد ثلاثة جنود أتراك جراء حادث تحطم الطائرة المروحية القطرية.

وأعرب الوفد عن خالص تعازيه ومواساته للجمهورية التركية، قيادةً وشعبًا، مشيدًا بالدور التركي في دعم استقرار المنطقة، وجهودها المتواصلة لوقف الحرب الدائرة، والحد من تداعيات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة ولبنان.

وترأّس الوفد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزّال، وضمّ كلًا من القياديين: ماهر عبيد، وأحمد مشعل، وعبدالجبار سعيد.

من جانبه، أعرب السفير التركي عن تقديره لزيارة وفد "حماس"، مثمنًا هذه اللفتة التي تعكس عمق العلاقات والتضامن في مثل هذه الظروف.

#تركيا #حماس #حركة حماس #أنقرة #وفد حماس

