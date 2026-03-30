عودة 11 طفلًا خدجًا إلى غزة بعد إنهاء علاجهم عبر معبر رفح

وصل أحد عشر طفلًا خُدّجًا إلى قطاع غزة، مساء يوم الإثنين قادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك بعد استكمال فترة علاجهم خارج القطاع.

وقالت هيئة المعابر والحدود في تصريح مقتضب، اليوم الإثنين، "وصل أحد عشر طفلًا خُدّجًا قادمين من جمهورية مصر العربية إلى مجمع ناصر الطبي، بعد إنهاء فترة علاجهم".

ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة، مساء يوم الأحد، عن ترقب وصول 8 من الأطفال الخدّج إلى قطاع غزة خلال الساعات القادمة عبر معبر رفح البري، برفقة طواقم التمريض التي أشرفت على رعايتهم طوال فترة علاجهم خارج القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن هؤلاء الأطفال كانوا ضمن الحالات التي تم إجلاؤها من حضّانات الأطفال في مجمع الشفاء الطبي مع بداية العدوان على غزة.

وأشارت إلى، أن هؤلاء الأطفال تم إجلائهم في ظروف صحية بالغة الخطورة،نتيجة ال استهداف المباشر لأقسام الحضانة والإخلاء القسري للمجمع، إلى جانب النقص الحاد في الإمكانيات الطبية والرعاية المتخصصة لحديثي الولادة داخل مستشفيات القطاع.

وأكدت الوزارة، أن عودة الأطفال تمثل خطوة إنسانية مهمة، بعد تحسن أوضاعهم الصحية، مصمنةً الجهود الطبية والإنسانية التي ساهمت في إنقاذ حياة هؤلاء الأطفال، وتؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الدعم للقطاع الصحي في ظل التحديات المستمرة.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وصل إلى مصر 28 طفل خدج من قطاع غزة، بعد حصار مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج.