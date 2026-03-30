حزب الله يوثق استهداف 3 دبّابات ميركافا في بلدة الطيبة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت حزب الله اللبناني، يوم الإثنين، مشاهد من استهداف 3 دبّابات ميركافا، عند أطراف بلدة دبل، جنوب لبنان، وذلك في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وقال الحزب، في بلاغ عسكري، إن مجاهدي الحركة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 04:00 تجمّع لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصليةٍ صاروخيّة.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 آذار/مارس الجاري عدوانه على لبنان، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، وسط ارتكاب انتهاكات علنية واستهداف متعمد للصحفيين والمسعفين والمدنيين، فيما أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات التي دكَّت تجمعات جنود الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد، إلى 1238 شهيدًا و3543 جريحًا.