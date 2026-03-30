شهيد برصاص الاحتلال على حاجز عناب شرق طولكرم

30 مارس 2026 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
...
عملية اطلاق نار حاجز حواجز جيش الاحتلال
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب شرقي مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة، أنها تبلغت باستشهاد الشاب عبد الرحمن حمزة عبد الرحمن أبو الرب (31عامًا) من بلدة جلبون بجنين، على حاجز عناب شرقي مدينة طولكرم صباح اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة أثناء مرورها على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، ومنع جنود الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المصاب.

heqxog8woaahjpp-imgupscaler-ai-م-س-و-ي-2k-1774878552.png

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أعاقت وصول طواقمه إلى المكان، فيما أغلقت القوات البوابة المقامة على الحاجز وأجبرت المركبات على العودة، ما أدى إلى شلّ حركة المرور بالكامل في المنطقة.

في المقابل، زعمت مصادر إسرائيلية أن إطلاق النار جاء بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، حيث قال الجيش إن القوات رصدت مركبة "تسارعت باتجاه الجنود بشكل شكّل خطرًا مباشرًا"، وأعلنت أنها أطلقت النار على السائق و"تمكنت من تحييده"، دون تسجيل إصابات في صفوفها.

#جنين #طولكرم #الضفة الغربية #حاجز عناب

