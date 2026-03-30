وثيقة "نزع السلاح"... خطة إسرائيلية لاستكمال أشكال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

المباحث توقيف "تاجر خضار" بالنصيرات لمخالفته التسعيرة الرسمية

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 6 أسرى من قطاع غزَّة

استشهاد مروان حرز الله... جريمة داخل السجون تكشف سياسة القتل الممنهج بحق الأسرى

"التربية" تعلن استمرار التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات

إيران تدرس الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 73 أسيرًا

"حماس": استمرار القتل في غزة يكشف سعي الاحتلال لنسف اتفاق وقف إطلاق النَّار

شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال بغزة

إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأمريكية المشاركة في الحرب على إيران

"التربية" تعلن استمرار التعليم الإلكتروني في المدارس والجامعات

30 مارس 2026 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، يوم الاثنين، تمديد العمل بنظام التعليم الإلكتروني لكافة المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار متابعة الحالة القائمة وتقييم الأوضاع الميدانية.

وأكدت الوزارة استمرار التعليم الإلكتروني في جميع المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال حتى مساء يوم السبت الموافق 4 نيسان 2026.

وذكر البيان أن دوام طلبة الثانوية العامة ( التوجيهي ) سيبقى وجاهياً كالمعتاد، لضمان سير التحضيرات للامتحانات النهائية دون انقطاع.

أما فيما يخص التعليم العالي، فقد تقرر بقاء الدوام إلكترونياً في كافة الجامعات والكليات حتى مساء السبت 4/4/2026، وتعليق كافة الامتحانات المقررة خلال هذه الفترة، كذلك استمرار التعليم وجاهياً فقط للمساقات العملية، والمشاغل، والمختبرات، والتدريب الميداني.

وأكدت الوزارة، على أن لجان المختصة ستقوم بإعادة تقييم الوضع يوم السبت القادم في ضوء التطورات الميدانية، على أن يتم الإعلان عن أي ترتيبات جديدة تتعلق بالدوام المدرسي والجامعي في حينها.

#القدس #الضفة #القدس المحتلة #التعليم العالي #التربية والتعليم #نظام التعليم الالكتروني

