بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 6 أسرى من قطاع غزَّة

أفرج جيش الاحتلال، يوم الإثنين، عن 6 أسرى من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت، نقل 6 معتقلين أُطلق سراحهم، حيث جرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما عمل فريقها على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وأشارت اللجنة، إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشددة على ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم.

وفيما يلي أسماء 6 أسرى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح، وهم:

1.محمد إياد محمد شاهين (36 عامًا) – جباليا – سجن سلمون

2.بلال عبدالرحيم عبدالله عساف (46 عامًا) – جباليا – سجن جلبوع

3 أيمن أيوب محمد المطوق (31 عامًا) – جباليا – سجن جلبوع

4 محمد أحمد حمد أبو حمد (49 عامًا) – خانيونس – سجن جلبوع

5.تامر يوسف رشدي أبو خروف (39 عامًا) – غزة الرمال – سجن الرملة

6.عاهد خليل محمد أبو وردة (33 عامًا) – جباليا – سجن جلبوع