30 مارس 2026 . الساعة 14:26 بتوقيت القدس
إيران تدرس الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين أن البرلمان الإيراني يدرس إمكانية الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً في الوقت نفسه على أن طهران لم ولن تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وتساءل بقائي: "ما فائدة الانضمام إلى معاهدة لا تتيح لنا حقوقنا الكاملة، بينما تهاجم منشآتنا النووية؟"، مؤكداً أن إيران ستحترم المعاهدة طالما كانت عضواً فيها.

وجاءت تصريحات إيران في ظل تصاعد التوترات الدولية على خلفية الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشآت حيوية إيرانية، ما يرفع المخاوف من احتمال توسيع النزاع النووي والسياسي في المنطقة.

المصدر / وكالات
