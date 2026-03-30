أضرار وحريق بمصافي نفط إسرائيلية بعد هجوم من إيران ولبنان

تضررت مصافي النفط التابعة لشركة "بازان" الإسرائيلية في خليج حيفا شمالي البلاد واندلع حريق فيها، الاثنين، بعد هجوم صاروخي متزامن من إيران ولبنان على شمال ووسط إسرائيل.

يأتي ذلك رغم حديث أمريكي وإسرائيلي عن القضاء على معظم القدرات الصاروخية لإيران وحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي النيران وهي تنبعث من خزان وقود تابع لشركة "بازان".

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “تلف خزان بنزين وانخفاض سهم الشركة (بازان) بنسبة 2.5 بالمئة في البورصة”، بعد الهجوم الصاروخي.

وسبق أن أصيبت منشأة النفط ذاتها قبل أكثر من أسبوع، بفعل صاروخ أطلق من إيران.

وإضافة إلى حيفا، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن شظايا صواريخ سقطت على مدينة شفا عمرو بالشمال، ما أدى إلى أضرار بمبانٍ.

وأشارت القناة إلى رصد 7 مواقع سقوط شظايا في شمال "إسرائيل".

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "في حيفا حدثت أضرار مباشرة لمبنى صناعي، وأضرار لمبنى سكني".

وأشارت إلى أنه "بالتوازي مع الإطلاقات من إيران، أطلق حزب الله 10 صواريخ من لبنان".

كما قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن ‌مبنى صناعيا وناقلة وقود في مصافي النفط تعرضا لسقوط شظايا صاروخ جرى اعتراضه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الصاروخ أُطلق من إيران أو من حزب الله. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة الإطفاء إنه جرى رصد إصابة مباشرة لناقلة كانت متوقفة في محيط الموقع وتصاعد دخان كثيف ‌من سطح مبنى قريب. ويعمل رجال الإطفاء ‌حاليا على منع امتداد الحريق إلى مناطق أخرى، بينما يواصلون أيضا ‌البحث عن أشخاص عالقين.

