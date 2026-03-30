مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ضابط بجروح خطيرة في اشتباكات جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 مارس 2026 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
6 جنود إسرائيليون قتلوا في جنوب لبنان منذ بداية الحرب (أرشيف)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، عن مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة، خلال اشتباكات مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان له، أن الرقيب ليران بن صهيون (19 عامًا)، وهو مقاتل في الكتيبة التاسعة التابعة للواء "401"، قُتل خلال المعارك الدائرة في المنطقة، نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدبابات.

وأضاف البيان أن ضابطًا آخر أُصيب بجروح خطيرة في ذات الاشتباك، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 جنود، بينهم 3 بجروح خطيرة في جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة بعد ظهر أمس جراء نيران مضادة للدبابات استهدفت مواقع تابعة للجيش في جنوب لبنان، مضيفا أن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في حادثة منفصلة، كما أُصيب جنديان آخران بجروح متوسطة جراء سقوط طائرة مسيرة بالقرب من موقع تابع للجيش في جنوب لبنان.

ووفق بيان الجيش، أُصيب جندي آخر بجروح متوسطة نتيجة حادث ميداني جنوبي لبنان، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث. وأشار إلى أنه تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج في المستشفى.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد خسائر جيش الاحتلال على الجبهة الشمالية، حيث أفادت هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد الجنود القتلى في جنوب لبنان إلى 6 منذ بداية الحرب، في ظل استمرار المواجهات مع حزب الله واتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #حزب الله #لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة