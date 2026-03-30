فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة وزير خارجية باكستان بشرخ في الكتف بعد سقوطه أثناء استقباله نظيره المصري

30 مارس 2026 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
...
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار يصافح نظيره المصري في إسلام آباد

 قال علي دار، نجل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مساء الأحد، إن والده أصيب بـ”شرخ” في كتفه بعد أن انزلق وسقط أثناء استقباله وزير الخارجية المصري في إسلام آباد.

وأشار علي دار في منشور على منصة “إكس” إلى أن والده واصل أداء “مهامه الرسمية” رغم الإصابة، وفقا لما ذكرته صحيفة “دون” الباكستانية.

وأضاف: “الحمد لله، واصل إسحاق دار، رغم تعرضه لإصابة أثناء استقباله وزير الخارجية المصري، جميع الاجتماعات الهامة على مدار اليوم بأفضل طريقة ممكنة، باستخدام مسكنات الألم”.

وتابع أنه بناء على إصرار العائلة، خضع إسحاق دار لفحص طبي حوالي الساعة 9 مساء، بعد أن أنهى التزاماته الرسمية.

وقال علي دار إن “صور الأشعة السينية أظهرت سلامة حالته بشكل عام، وهناك شرخ في الكتف. وخلال الأيام القليلة القادمة، سيتم السيطرة على شعوره بالألم باستخدام الأدوية والإجراءات الوقائية الأخرى. شكرا لكم جميعا على رسائلكم ودعواتكم وتمنياتكم الطيبة”.

ووقع الحادث، الأحد، خلال اجتماع يضم وزراء خارجية أربع دول انصب على تعزيز الحوار والدبلوماسية كسبيل لإنهاء الأعمال القتالية في منطقة الخليج.

المصدر / وكالات
#باكستان #مصر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة