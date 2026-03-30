إصابة وزير خارجية باكستان بشرخ في الكتف بعد سقوطه أثناء استقباله نظيره المصري

قال علي دار، نجل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، مساء الأحد، إن والده أصيب بـ”شرخ” في كتفه بعد أن انزلق وسقط أثناء استقباله وزير الخارجية المصري في إسلام آباد.

وأشار علي دار في منشور على منصة “إكس” إلى أن والده واصل أداء “مهامه الرسمية” رغم الإصابة، وفقا لما ذكرته صحيفة “دون” الباكستانية.

🚨 ISHAQ DAR FELL ON THE FLOOR, HE IS REPORTEDLY INJURED.pic.twitter.com/g32O2ZMyBq — Asad Nasir (@asadnasir2000) March 29, 2026

وأضاف: “الحمد لله، واصل إسحاق دار، رغم تعرضه لإصابة أثناء استقباله وزير الخارجية المصري، جميع الاجتماعات الهامة على مدار اليوم بأفضل طريقة ممكنة، باستخدام مسكنات الألم”.

وتابع أنه بناء على إصرار العائلة، خضع إسحاق دار لفحص طبي حوالي الساعة 9 مساء، بعد أن أنهى التزاماته الرسمية.

وقال علي دار إن “صور الأشعة السينية أظهرت سلامة حالته بشكل عام، وهناك شرخ في الكتف. وخلال الأيام القليلة القادمة، سيتم السيطرة على شعوره بالألم باستخدام الأدوية والإجراءات الوقائية الأخرى. شكرا لكم جميعا على رسائلكم ودعواتكم وتمنياتكم الطيبة”.

ووقع الحادث، الأحد، خلال اجتماع يضم وزراء خارجية أربع دول انصب على تعزيز الحوار والدبلوماسية كسبيل لإنهاء الأعمال القتالية في منطقة الخليج.

المصدر / وكالات