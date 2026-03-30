الذهب يصعد بشكل محدود مع تراجع الدولار ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4505.86 دولار للأقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان 0.3 بالمئة إلى 4535.80 دولار. وتراجع الدولار الأمريكي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في (إيه بي سي ريفاينري) “أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير”.

وأضاف "ومع ذلك، يجب أن يتأكد ذلك من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظراً للتدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات". ارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 115 دولارا للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على "إسرائيل" في مطلع الأسبوع مما أدى إلى توسيع نطاق الحرب الدائرة وزيادة مشاكل التضخم. ارتفع العقد بنسبة 60 بالمئة حتى الآن في مارس، وهو ارتفاع شهري قياسي.

ويرى المتعاملون أن فرص خفض ‌أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ضئيلة، إذ ينذر ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد ‌من نطاق التيسير النقدي. ويقارن ذلك بالتوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل بدء الصراع.

وفي حين أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط، فإن ارتفاع ‌أسعار الفائدة يضغط على الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. انخفض الذهب بأكثر من 14 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر تشرين الأول 2008، تحت ضغط الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بأكثر من 2 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة الى 68.67 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1909.45 دولار، وزاد سعر البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 420.63 دولار.

