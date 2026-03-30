بالأسماء: تركيا تستقبل 5 أسرى محررين ضمن "طوفان الأحرار"

أعلن مكتب إعلام الأسرى، يوم الاثنين، استقبال تركيا 5 أسرى مبعدين محررين ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وقال المكتب في بيان صحفي، إن 5 أسرى محررين ومبعدين قسرًا إلى الخارج وصلوا إلى تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة هي الثامنة التي تستقبلها تركيا ضمن صفقة "طوفان الأحرار"، ليرتفع عدد الأسرى الذين استقبلتهم تركيا إلى 64 أسيرًا محررًا.

• أسماء الأسرى المحررين في الدفعة الثامنة:

1. رجب محمد شحادة الطحان

2. بركة راجح عبد المحسن طه

3. مراد بدر عبد الله دعيس

4. أيهم باسم إبراهيم صباح

5. خليل يوسف علي جبرين

ويأتي استقبال هذه الدفعات في إطار سياسة الإبعاد القسري التي يفرضها الاحتلال على عدد من الأسرى المحررين كشرط للإفراج عنهم، في خطوة تُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وحق الأسرى في العودة إلى وطنهم.

