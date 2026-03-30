رئيس وزراء كندا: "إسرائيل" تنتهك الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس

30 مارس 2026 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن منع شرطة الاحلال الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، للاحتفال بقداس "أحد الشعانين"، انتهاك للوضع القائم للأماكن المقدسة بالقدس.

وأعرب في تدوينة، عبر منصة شركة "إكس" الأميركية، عن "خيبة أمله" من قرار "إسرائيل" منع دخول بيتسابالا إلى كنيسة القيامة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تنتهك مرة أخرى الوضع القائم منذ فترة طويلة في الأماكن المقدسة بالقدس.

وشدد كارني على ضرورة تمكين أتباع جميع الديانات في القدس من ممارسة عباداتهم "بحرية كاملة، وبشكل تام، ودون خوف".

