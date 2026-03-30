رئيس وزراء كندا: "إسرائيل" تنتهك الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن منع شرطة الاحلال الإسرائيلية بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من دخول كنيسة القيامة، للاحتفال بقداس "أحد الشعانين"، انتهاك للوضع القائم للأماكن المقدسة بالقدس.

وأعرب في تدوينة، عبر منصة شركة "إكس" الأميركية، عن "خيبة أمله" من قرار "إسرائيل" منع دخول بيتسابالا إلى كنيسة القيامة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تنتهك مرة أخرى الوضع القائم منذ فترة طويلة في الأماكن المقدسة بالقدس.

I am disappointed with the decision by the Israeli police to prevent the Latin Patriarch of Jerusalem and the Christian Communities of the Holy Land from marking Palm Sunday at the Holy Sepulchre.



These actions further violate the longstanding status quo of Jerusalem's Holy… — Mark Carney (@MarkJCarney) March 29, 2026

وشدد كارني على ضرورة تمكين أتباع جميع الديانات في القدس من ممارسة عباداتهم "بحرية كاملة، وبشكل تام، ودون خوف".

المصدر / فلسطين أون لاين