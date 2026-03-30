مستوطنون يحرقون مركبتين ويسرقون أغنام فلسطينيين في الخليل

أحرق مستوطنون، فجر الإثنين، النار في مركبتين خلال هجومهم على قرية شيوخ العروب شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين داهموا ضاحية الرهوة بالقرية وأحرقوا مركبتين وسرقوا 25 رأس غنم من المواطن عكرمة ابراهيم كوازبة، وصهيب جوابرة، وخطوا شعارات عنصرية، قبل أن يتصدى لهم المواطنين وينسحبوا.

وفي منطقة المنيا القريبة من سعير، هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، وخطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية، وحاولوا إحراق مركبات قبل أن يتصدى لهم السكان، وفق المصدر ذاته.

وهذا الاعتداءات امتداد لهجمات منظمة تشنها مجموعات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال في محافظة الخليل، من إحراق ممتلكات للمواطنين، واستهداف مباشر للرعاة، وإغلاق طرق فرعية، وتنفيذ اقتحامات لعدد من القرى خلال الأيام الماضية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 443 اعتداءً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

