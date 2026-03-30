الاحتلال يهدم 4 منازل في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، 4 منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة آليات ثقيلة حي البستان ببلدة سلوان، وهدمت منازل تعود لعائلات عواد، وأبو شافع، والرويضي دون سابق إنذار، إضافة إلى عمليات هدم طالت أسوارًا محيطة بمنزل المقدسي ماهر سرحان.

وأضافت المحافظة، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وانتشرت بشكل مكثف في شارع العين وحي البستان في البلدة.

ويأتي هذا الهدم في إطار سياسات الاحتلال المتواصلة لفرض قيود على البناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، ما يفاقم الأزمة السكنية ويحد من قدرة السكان على المحافظة على منازلهم وتوسعتها.

ووفق محافظة القدس، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط الماضي 49 عملية هدم وتجريف في المحافظة، بواقع 15 عملية هدم ذاتي قسري، و27 عملية هدم بآليات الاحتلال، و7 عمليات تجريف أراض، كما أصدرت 143 إخطارا بينها 125 قرار هدم و16 قرار إخلاء، وقراران بالاستيلاء، تركزت في عناتا وسلوان والعيزرية وأبو ديس.

