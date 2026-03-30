الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى

هدمت جرافاتُ الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، منزل مواطن واسوارا في حي البستان، ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت حي البستان وشارع العين في بلدة سلوان، وهدمت منزل المقدسي فايز رويضي إضافة إلى عمليات هدم طالت أسوارًا محيطة بمنزل المقدسي ماهر سرحان.

وأضافت المحافظة، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وانتشرت بشكل مكثف في شارع العين وحي البستان في البلدة.

ويأتي هذا الهدم في إطار سياسات الاحتلال المتواصلة لفرض قيود على البناء الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، ما يفاقم الأزمة السكنية ويحد من قدرة السكان على المحافظة على منازلهم وتوسعتها.

ووفق محافظة القدس، فقد نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر شباط الماضي 49 عملية هدم وتجريف في المحافظة، بواقع 15 عملية هدم ذاتي قسري، و27 عملية هدم بآليات الاحتلال، و7 عمليات تجريف أراض، كما أصدرت 143 إخطارا بينها 125 قرار هدم و16 قرار إخلاء، وقراران بالاستيلاء، تركزت في عناتا وسلوان والعيزرية وأبو ديس.

