فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": شعبُنا سيبقى مدافعًا عن أرضه حتى انتزاع حقوقه وتحقيق تطلعاته

4 دول أوروبية تدعو "إسرائيل" إلى التخلي عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال يُبرم صفقة سلاح جديدة لتغطية العجز في مخزونه

مستوطنون يحرقون مركبتين ويسرقون أغنام فلسطينيين في الخليل

3 شهداء وإصابات في استهداف الاحتلال مواطنين شرق غزة

الصحة الإسرائيلية: آلاف الإصابات تصل المستشفيات منذ بداية الحرب مع إيران

الاحتلال يهدم منزلا في سلوان جنوب المسجد الأقصى

يوم الأرض بعد 50 عامًا… ذاكرة متجذّرة وصمود لا ينكسر

اعتقالات ومداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية

المقاومة تكثّف هجماتها وجيش الاحتلال يعترف بإصابات خطيرة لجنوده في جنوب لبنان

الاحتلال يزعم إحباط عملية دهس قرب مستوطنة "عيناف" في الضفة

30 مارس 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت شابًا فلسطينيًا بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عيناف" في الضفة الغربي (أرشيفية)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن قواته قتلت شابًا فلسطينيًا بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عيناف" الواقعة في منطقة الضفة الغربية، بحسب رواية الجيش، مؤكداً أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده.

ووفق بيان الجيش، فقد أُطلقت النار على الشاب فور اقتراب مركبته من حاجز عسكري، في مشهد يتكرر على الحواجز المنتشرة بمحيط المدن الفلسطينية، حيث يستخدم الاحتلال الذريعة الأمنية لتبرير عمليات إطلاق النار السريعة.

تشهد الضفة الغربية، وخصوصًا المناطق المحيطة بالمستوطنات، تصعيدًا واسعًا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث صعّدت قوات الاحتلال من عمليات إطلاق النار، والاعتقال، وإعدام الفلسطينيين ميدانيًا تحت مبررات مختلفة، بينما تُتهم قوات الاحتلال بالمبالغة في روايات "محاولات الدهس" لتبرير استخدام القوة المفرطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #شهداء #عملية دهس #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة