الاحتلال يزعم إحباط عملية دهس قرب مستوطنة "عيناف" في الضفة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن قواته قتلت شابًا فلسطينيًا بعد محاولة تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "عيناف" الواقعة في منطقة الضفة الغربية، بحسب رواية الجيش، مؤكداً أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده.

ووفق بيان الجيش، فقد أُطلقت النار على الشاب فور اقتراب مركبته من حاجز عسكري، في مشهد يتكرر على الحواجز المنتشرة بمحيط المدن الفلسطينية، حيث يستخدم الاحتلال الذريعة الأمنية لتبرير عمليات إطلاق النار السريعة.

تشهد الضفة الغربية، وخصوصًا المناطق المحيطة بالمستوطنات، تصعيدًا واسعًا منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث صعّدت قوات الاحتلال من عمليات إطلاق النار، والاعتقال، وإعدام الفلسطينيين ميدانيًا تحت مبررات مختلفة، بينما تُتهم قوات الاحتلال بالمبالغة في روايات "محاولات الدهس" لتبرير استخدام القوة المفرطة.

