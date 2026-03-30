المقاومة تكثّف هجماتها وجيش الاحتلال يعترف بإصابات خطيرة لجنوده في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عن سلسلة إصابات خطيرة ومتوسطة في صفوف جنوده نتيجة هجمات نفذتها المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، في ظل استمرار الاشتباكات على الجبهة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن مقاتلين اثنين أصيبا بجروح خطيرة بعدما استهدفتهم المقاومة بصاروخ مضاد للدروع خلال تمركزهم في أحد المواقع العسكرية القريبة من الحدود. ويعد هذا النوع من الهجمات من الأساليب المتكررة التي تعتمدها قوات حزب الله في استهداف تجمعات الجنود والآليات الإسرائيلية.

وفي حادث منفصل، أكد الجيش إصابة جندي آخر بجروح خطيرة وإصابة جنديين إضافيين بجروح متوسطة بعد سقوط طائرة مسيّرة بالقرب من قوة كانت تعمل في المنطقة ذاتها. ولم يوضح الجيش طبيعة سقوط المسيّرة، إلا أن المنطقة تشهد كثافة في هجمات الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله منذ شهور.

كما اعترف الجيش بإصابة مقاتل آخر بجروح متوسطة نتيجة حادث عملياتي لم يُكشف عن تفاصيله، في مؤشر على حالة الارتباك والضغط الذي يعيشه جنود الاحتلال في الميدان.

تأتي هذه التطورات في سياق معارك متصاعدة على الحدود اللبنانية، حيث يواصل حزب الله تنفيذ عمليات نوعية تستهدف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي رداً على جرائمه واغتيال قادته. وتتزايد خسائر الاحتلال البشرية، التي يُرجّح أن تكون أكبر مما يُعلن عنه رسميًا في ظل التعتيم العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين