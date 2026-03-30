الخليل: شهيد برصاص الاحتلال في خرسا

استشهد فجر يوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية خرسا ببلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب رمزي عبد الحكيم العواودة (22 عامًا) على مثلث قرية خرسا، وتركته ينزف ومنعت إسعافه من قبل الطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مفاتيح مركبات الإسعاف، حتى ارتقى العواودة شهيدا، ونقلته إلى جهة غير معلومة.

ومنذ بدء الحرب على غزة، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم وجرائم القتل بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس، ما أدى لارتقاء أكثر من 1134 شهيدًا، بينما أصيب نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا.

