طفولة محاصرة بالألم... خالد ينتظر علاجًا ينقذه من العزلة والمرض

غزة/ صفاء عاشور:

في زاويةٍ صامتة من خيام النزوح جنوب قطاع غزة، يعيش الطفل خالد أبو العينين طفولة مختلفة، لا تشبه أقرانه، فلا ألعاب ولا ضحكات، بل ألمٌ مستمر وعزلة قاسية، في حربٍ دمّرت النظام الصحي وحرمت آلاف المرضى حقهم في العلاج.

قصة خالد ليست مجرد معاناة فردية، بل صورة مكثفة لواقع صحي وإنساني مأزوم، يعيشه أطفال غزة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين المرض والحصار، بلا قدرة على الوصول إلى العلاج.

بداية بسيطة.. ونهاية معقّدة

بدأت معاناة خالد وهو في الثانية من عمره، عندما أدخل أداة صغيرة في أذنه أثناء اللعب، ما تسبب بنزيف حاد. حادثة بدت عابرة في حينها، لكنها تحولت إلى بداية رحلة طويلة من الألم، نتيجة سوء التشخيص والعلاج غير المناسب.

توضح والدته، فداء أبو العينين، لصحيفة "فلسطين" أن حالة طفلها تفاقمت بسبب الإهمال الطبي، حيث لم يتم التعامل مع الإصابة بالشكل الصحيح منذ البداية، كما رُفض إجراء عملية مبكرة كان من الممكن أن تحد من تدهور حالته.

ومع مرور السنوات، تحولت الإصابة إلى مرض مزمن، أدى إلى تآكل العظام الداخلية للأذن، ووجود ثقب في طبلة الأذن، ما يتطلب تدخلًا جراحيًا دقيقًا لا يتوفر داخل قطاع غزة.

ألم يتجاوز الجسد

لم تتوقف معاناة خالد عند حدود الألم الجسدي، بل امتدت إلى حياته النفسية والاجتماعية، خاصة خلال الحرب الأخيرة، حيث تفاقمت حالته بشكل ملحوظ.

وبات الطفل يعاني من خروج صديد ودم متجمد من أذنه، مصحوب برائحة كريهة، تحولت إلى عبء نفسي ثقيل، دفعه للعزلة والانكفاء عن محيطه.

تقول والدته: "خالد لم يعد قادرًا على الاختلاط بالأطفال، يتعرض للتنمر بسبب رائحة أذنه، ولم يعد لديه أصدقاء، سوى ابن خالته".

هذه العزلة، كما تصفها، لم تكن خيارًا، بل نتيجة قاسية لمرضٍ لم يجد طريقه إلى العلاج.

حلول مؤقتة ومعاناة مستمرة

يخضع خالد لعملية تنظيف دورية لأذنه مرة كل شهر، في محاولة للتخفيف من الأعراض، إلا أن التحسن لا يستمر سوى أيام قليلة، قبل أن تعود الالتهابات والرائحة مجددًا، في حلقة متكررة من الألم.

وفي ظل هذا الواقع، كانت آمال العائلة معلقة على إجراء عملية جراحية، سواء داخل القطاع عبر وفود طبية، أو من خلال تحويله للعلاج في الخارج، لكن هذه الآمال اصطدمت بإغلاق المعابر ومنع دخول الوفود الطبية.

وتؤكد والدته أنهم ينتظرون منذ أكثر من أربعة أشهر دون أي تقدم، في وقت يواصل فيه المرض التفاقم، مهددًا بمضاعفات خطيرة قد تصل إلى فقدان السمع بشكل دائم، أو امتداد الالتهاب إلى مناطق أكثر خطورة.

انتظار مؤلم وأمل ضعيف

يعيش خالد اليوم بين ألم جسدي يزداد يومًا بعد يوم، وعزلة اجتماعية تثقل طفولته، في ظل غياب أي أفق قريب للعلاج.

تقول والدته في مناشدة مؤثرة: "ابني لا يعاني فقط من المرض، بل من نظرات الناس وكلماتهم ومن وحدته… كل ما نريده هو فرصة لعلاجه".

لا تمثل قصة خالد حالة فردية، بل تعكس معاناة آلاف المرضى في قطاع غزة، الذين حرموا من حقهم في العلاج بفعل الحرب والحصار، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تدخلات طبية عاجلة.

وبين الانتظار الطويل والأمل المؤجل، تبقى حياة خالد معلّقة على قرار قد يمنحه فرصة جديدة للحياة… ويعيد إليه حقه البسيط في أن يكون طفلًا مثل الآخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين