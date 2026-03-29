حماس: منع قداس "أحد الشعانين" تصعيد يهدد هوية القدس ومعالمها

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن منع سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين المسيحيين اليوم من إقامة قداس "أحد الشعانين" في كنيسة القيامة في القدس المحتلة، سابقة خطيرة هي الأولى منذ قرون.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، يوم الأحد، إن منع الاحتلال تطبيق فعلي لسياسة الاحتلال التهويدية ضد المدينة المقدسة، وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية، وتعبير عن الخطر الوجودي الذي يتهدد معالم وهوية القدس.

ودعت حماس، المجالس الكنسية حول العالم إلى إدانة الاحتلال واعتداءاته المتواصلة على حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف انتهاكاته التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني والأراضي المقدسة.

وفي وقت سابق، أكدت بطريركية اللاتين في القدس أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية منعت الأحد البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة، مشيرة الى أن ذلك يحصل للمرة الأولى "منذ قرون".

وقالت البطريركية في بيان "هذا الصباح، منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك اللاتين في القدس، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو إيلبو من دخول الكنيسة في القدس وذلك أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".

أضافت “نتيجة لذلك، وللمرة الأولى منذ قرون، مُنع رؤساء الكنيسة من إقامة قدس أحد الشعانين في كنيسة القيامة”.