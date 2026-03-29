ماذا يعني ضرب إيران مصنع كيماويات بعمق النقب المحتل؟

خطَّة ملادينوف... تهديد مباشر للمقاومة الفلسطينيَّة عبر ابتزاز سياسيّ وإنسانيّ

تسريب مواد خطرة وحرائق هائلة بعد استهداف إيراني لمصنع بالنقب

محافظة القدس تحذِّر: اليمين الصَّهيونيُّ يقترب من ذبح القرابين بالأقصى

غدًا.. قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين أمام المصادقة النهائية في الكنيست

إعمار غزَّة رهينة الإملاءات السِّياسيَّة... النَّازحون يرفضون مقايضة المأوى بالسِّلاح

أين اختفى آلاف المفقودين في غزَّة؟ المركز الفلسطينيُّ يكشف

بالأسماء.. الإفراج عن 5 أسرى من قطاع غزة

استثمار مغربي للمستقبل: كيف تبني "أسود الأطلس" جيلًا جديدًا من النجوم؟

جيش الاحتلال يتقدم نحو نهر الليطاني ويثبت مواقع في عدة بلدات جنوب لبنان

ماذا يعني ضرب إيران مصنع كيماويات بعمق النقب المحتل؟

29 مارس 2026 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
انفجارات مستمرة بمصنع الكيماويات في النقب المحتلة، الذي استهدفته القوات المسلحة الإيرانية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني، أن استهداف مصنع للكيماويات قرب بئر السبع اليوم الأحد، يثبت وجود دقة في الصاروخ الإيراني الذي عجزت الدفاعات الإسرائيلية عن التصدي له.

وأوضح جوني، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، أن إيران وهي في موقع الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، ترد حتى الآن على كل تهديد بتهديد موازٍ وبالمستوى نفسه، بما يؤكد أنها ما زالت لاعبا مؤثرا في هذه الحرب.

طالع المزيد: تسريب مواد خطرة وحرائق هائلة بعد استهداف إيراني لمصنع بالنقب (فيديو وصور)

وعلى صعيد أخر، أشار الخبير العسكري، إلى أن الضربة الصاروخية هي "رسائل متبادلة على حافة الخطر"، موضحًا أنها جاءت ردا على قصف "إسرائيل" منشآت نووية إيرانية.

وأضاف العميد جوني أن التصعيد المتبادل بين إيران و"إسرائيل" يأتي في ظل المسار الدبلوماسي الجاري من أجل وقف الحرب، مشيرا إلى وجود تهديد باستهدافات أكثر خطورة بين الطرفين.

سقطت صواريخ إيرانية على منطقة صناعية في النقب جنوبي "إسرائيل"، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل أحد المصانع المهمة في الموقع وإصابة مستوطن على الأقل، وفق ما أظهرته مقاطع مصوّرة متداولة.

وذكرت تقارير عبرية مؤكدة أن المنشأة تحتوي على مواد خطرة، وأن الاستهداف أسفر عن تسرّب مواد خطرة من داخل المصنع، مشيرة إلى أن فرض طوق أمني مشدد على محيط المصنع المستهدف، وقررت إخلاء المنطقة من السكان ضمن إجراء احترازي.


ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابة واحدة على الأقل جراء القصف الإيراني، فيما حذر حذر الدفاع المدني الإسرائيلي من الاقتراب من محيط مصنع الكيماويات الذي تعرض للاستهداف، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

المصدر / الجزيرة نت
#إسرائيل #إيران #النقب #طهران #بئر السبع #الصواريخ الإيرانية

متعلقات

الأكثر قراءة