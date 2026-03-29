تسريب مواد خطرة وحرائق هائلة بعد استهداف إيراني لمصنع بالنقب

سقطت صواريخ إيرانية على منطقة صناعية في النقب جنوبي "إسرائيل"، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل أحد المصانع المهمة في الموقع وإصابة مستوطن على الأقل، وفق ما أظهرته مقاطع مصوّرة متداولة.

وذكرت تقارير عبرية مؤكدة أن المنشأة تحتوي على مواد خطرة، وأن الاستهداف أسفر عن تسرّب مواد خطرة من داخل المصنع، مشيرة إلى أن فرض طوق أمني مشدد على محيط المصنع المستهدف، وقررت إخلاء المنطقة من السكان ضمن إجراء احترازي.

ومن جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل إصابة واحدة على الأقل جراء القصف الإيراني، فيما حذر حذر الدفاع المدني الإسرائيلي من الاقتراب من محيط مصنع الكيماويات الذي تعرض للاستهداف، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة.

وأوضحت القناة أن الصواريخ سقطت في المنطقة الصناعية بمدينة رمات حوبيب، ما أسفر عن اشتعال النيران في المصنع المستهدف، وسط محاولات للسيطرة على الحريق.

وتُظهر الفيديوهات المرفقة لحظات تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من موقع الاستهداف، في حين لم ترد معلومات فورية حول حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

وأفادت قناة كان العبرية بأن المصنع الذي قصفته إيران قبل قليل في منطقة النقب يحتوي على مواد خطرة.

ونقلت "نجمة داوود الحمراء" على وقوع إصابة واحدة على الأقل بعد استهداف إيراني لمصنع كيماويات في بئر السبع.

المصدر / فلسطين أون لاين