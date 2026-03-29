فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يتقدم نحو نهر الليطاني ويثبت مواقع في عدة بلدات جنوب لبنان

29 مارس 2026 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
توضيحية (أرشيف)

أفاد مصدر عسكري لبناني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت نطاق تقدمها في جنوب لبنان، وصولًا إلى مناطق قريبة من مجرى نهر الليطاني، في تحرك ميداني لافت شمل عدة محاور.

وأوضح المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، الأحد، أن "القوات الإسرائيلية" وصلت إلى أحد متفرعات مجرى نهر الليطاني في القطاع الشرقي، كما تقدمت إلى محيط النهر من الجهة السفلية لبلدة القنطرة عند منطقة المحيسبات.

وفي القطاع الغربي، أشار إلى أنها دخلت بلدة البياضة وثبّتت مواقع داخلها، في حين التفت على بلدة عيترون ووصلت إلى أطراف وادي السلوقي.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال وصلت أيضًا إلى بلدة رشاف في القطاع الأوسط، حيث تتمركز حاليًا في المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين وبيت ليف.

وعلى الرغم من التقدم الميداني لقوات الاحتلال، إلا أن المقاومة اللبنانية تواصل ضرباتها الموجعة تجاهها، إذ أوقعت خلال 24 ساعة الماضية عددا من الجنود ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير وإعطاب العديد من الآليات أعلن عنها حزب الله في بيانات منفصلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#جيش الاحتلال #جنوب لبنان #نهر الليطاني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة