قتيل في جريمة إطلاق نار برهط في أراضي الـ48

29 مارس 2026 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي

 قتل رجل من مدينة اللد جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، الأحد، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1984.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي منذ مطلع آذار/ مارس الجاري إلى 17 ضحية، ومنذ مطلع العام الجاري إلى 71 ضحية، من بينهم 70 ضحية من 33 مدينة وقرية، وضحية من الضفة الغربية قُتل في الناصرة.

ومن بين الضحايا خمس نساء، وثلاثة شبان قُتلوا برصاص شرطة الاحتلال، وثلاثة فتيان دون سن 18 عامًا. ولا تشمل هذه الإحصائية مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم العنف والجريمة في المجتمع العربي، وسط مطالبات متزايدة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية باتخاذ خطوات جدية لوقف انتشار السلاح ومكافحة الجريمة المنظمة التي تحصد مزيدًا من الأرواح.

يُذكر أن عام 2025 سجّل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلًا عربيًا، وسط اتهامات متواصلة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية بالفشل في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إطلاق نار #جريمة #رهط #الداخل الفلسطيني

