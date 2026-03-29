كتلة الصحفي الفلسطيني تدين استهداف الإعلاميين والمقار الصحفية في لبنان وطهران

أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني بشدة الهجمات التي استهدفت الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد مراسلة قناة الميادين فاطمة فتوني، وشقيقها المصور الصحفي عباس فتوني، ومراسل قناة المنار علي شعيب.

كما نددت الكتلة بـ استهداف مكتب التلفزيون العربي في طهران، والذي أدى إلى أضرار جسيمة في مقرّه، فيما نجا الطاقم الصحفي بأعجوبة.

وأكدت الكتلة أن هذه الهجمات تشكّل محاولة للتضييق على الإعلام الفلسطيني والعربي وعرقلة أدائه رسالته المهنية والوطنية، مشددة على استمرار الإعلام في نقل الحقيقة وكشف ممارسات الاحتلال والأسلحة المستخدمة ضد المدنيين.

تأتي هذه الهجمات مع تصاعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان وإيران، حيث شهدت الأشهر الأخيرة موجة من الضربات الجوية والصاروخية على مواقع عدة في البلدين، طالت مرافق مدنية وعسكرية على حد سواء. وتعتبر هذه التطورات جزءًا من التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

