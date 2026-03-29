ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 89 شهيدًا منذ بدء الإبادة

29 مارس 2026 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
وقفة إسناد للأسرى في مدينة نابلس

أعلن نادي الأسير ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، إلى 89 شهيدًا ممن عُرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلًا من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس، مساء السبت.

وأوضح النادي في بيان الأحد، أن هؤلاء الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأكد أن العديد من معتقلي غزة الذين استُشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيًا.

وأشار إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سُلّمت بعد وقف إطلاق النار، شكّلت دليلًا على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون، مشددا على أن هذه المرحلة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وذكر أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 (ممن عُرفت هوياتهم) ارتفع إلى 326 شهيدًا، وأن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدًا، من بينهم 86 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #نادي الأسير #الإهمال الطبي #الشهداء الأسرى

