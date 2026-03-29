الصحة: 10 شهداء و18 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاعًا جديدًا في أعداد الضحايا، مع وصول 10 شهداء و18 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي وصعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي (الأحد) بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تزال تواجه عجزًا ميدانيًا يمنعها من انتشال جميع الضحايا، نتيجة الدمار الواسع واستمرار المخاطر في مناطق متعددة، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة الفعلية.

وأكدت أن إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 702 شهيدًا، إضافة إلى 1,913 إصابة، إلى جانب تسجيل 756 حالة انتشال من تحت الركام خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,278، مقابل 172,013 إصابة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي يشهدها القطاع، وسط تحذيرات حقوقية متصاعدة من تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار تعذر الوصول إلى الضحايا في مناطق واسعة.

المصدر / فلسطين أون لاين