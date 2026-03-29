فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُهدد بقصف سيارات الإسعاف بلبنان

29 مارس 2026 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
النيران تشتعل في سيارة إسعاف لبنانية بعد استهدافها من قبل طائرات الاحتلال في لبنان

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف والمرافق الطبية في لبنان، بزعم استخدامها لأغراض عسكرية من قبل حزب الله، في تصعيد خطير يطال القطاع الصحي.

وفي وقت سابق الأحد، استشهد مسعفان وأُصيب عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى بنت جبيل جنوب البلاد.

كما أسفرت غارتان نفذتهما طائرات مسيّرة عن سقوط شهداء وجرحى، بعد استهداف مركز تابع للهيئة الصحية الإسلامية قرب المستشفى، في حين استُهدف مركز آخر في بلدة دير كيفا دون تسجيل إصابات.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الطواقم الطبية والبنية الصحية في جنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#لبنان #قصف #سيارات إسعاف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة