وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال عن 85 عاماً

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء أمس السبت، وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 عاماً، في المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة الجزائرية، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد زروال أحد أبرز القيادات العسكرية والسياسية في الجزائر الحديثة. وُلد عام 1941 في مدينة باتنة شرقي البلاد، وانضم مبكراً إلى جيش التحرير الوطني، مشاركاً في حرب التحرير بين عامي 1957 و1962. وبعد الاستقلال، تلقى تدريبات عسكرية في الاتحاد السوفياتي آنذاك وفي المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974، ليتدرج لاحقاً في عدة مناصب عسكرية رفيعة.

وشغل زروال قيادة المدرسة العسكرية في باتنة، ثم الأكاديمية العسكرية في شرشال، قبل أن يقود نواحي عسكرية عدة من بينها السادسة في تمنراست والثالثة في بشار والخامسة في قسنطينة، وصولاً إلى منصب قائد القوات البرية.

وتولى زروال رئاسة الدولة في يناير/كانون الثاني 1994 بقرار من المجلس الأعلى للدولة، قبل أن يُنتخب رئيساً للجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، في فترة اتسمت بأزمة أمنية حادة شهدتها البلاد.

وفي عام 1998 أعلن تقليص ولايته وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، لتنتهي مهامه في أبريل/نيسان 1999، ويخلفه حينها الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

