حالة الطقس: تقلبات جوية وأمطار متفرقة حتى الخميس

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، يوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، مع أجواء دافئة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

ومع دخول ساعات المساء والليل، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق نتيجة حالة من الاضطرابات الجوية.

كما يصبح الطقس باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، مع احتمال تساقط زخات من المطر خلال الليل.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الإثنين، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، لتسود أجواء باردة في معظم المناطق.

وتبقى الفرصة ضعيفة إلى متوسطة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، خاصة في مناطق شمال البلاد، على أن تكون أقل حدة وامتدادا في الوسط والجنوب.

كما تغطي السماء كميات كبيرة من السحب، ما يعزز الإحساس بالبرودة خلال ساعات النهار.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد في مختلف المناطق، مع استمرار الأجواء الغائمة واحتمال هطول زخات خفيفة على فترات.

وتشير التوقعات إلى أن الحرارة ستبقى بحدود 20 نهارا و13 ليلا في منطقة الساحل، مع فرصة أمطار صباحية متفرقة.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي يوم الثلاثاء، يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، مع أجواء لطيفة في المناطق الجبلية ودافئة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وخلال ساعات الصباح، يسود طقس غائم جزئيا ومائل إلى البرودة، ثم يتحول نهارا إلى معتدل نسبيا، خاصة على طول الساحل وفي المناطق السهلية والساحلية، مع بقاء فرصة لزخات محلية متفرقة من المطر في بعض المناطق.

أما خلال ساعات الليل، فتعود الأجواء إلى البرودة بشكل واضح، لا سيما في المناطق المرتفعة والمكشوفة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين