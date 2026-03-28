إصابة شاب برصاص الاحتلال في شمالي القدس

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن شابا (21 عاما) من بلدة يطا في الخليل أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال تواجده قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام.

وفي السياق، ذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام وفتشت عددا من المنازل، كما اقتحمت بلدة أبو ديس وتجمع "بير المسكوب" البدوي شرق القدس، وأجرت تحقيقات ميدانية وتدقيق في رخص المركبات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا شمال شرق القدس، وداهمت منزلا لعائلة أبو هنية وفتشته، كما اقتحمت بلدتي العيزرية وحزما شرق المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

