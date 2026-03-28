خبير عسكري: دخول الحوثيين يرهق الدفاعات الإسرائيلية ويكرّس وحدة الساحات

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن انخراط جماعة أنصار الله (الحوثيين) في الحرب الجارية يضيف عبئاً جديداً على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تعاني أساساً من نقص حاد، موضحاً أن تعدد الجبهات يفرض استنزافاً متواصلاً لقدراتها، في ظل توزيع أدوار ميداني بين الأطراف المنخرطة في المواجهة.

وبيّن حنا أن الجنوب الإسرائيلي بات ضمن نطاق عمليات الحوثيين، فيما تتركز هجمات إيران على وسط "إسرائيل"، ويتولى حزب الله الجبهة الشمالية، ما يشكل ضغطاً متزامناً على مختلف طبقات الدفاع الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي في ظل تحوّل كبير في طبيعة الصراع، إذ لم تعد المواجهة محصورة كما كان الحال خلال حرب غزة، بل باتت حرباً مفتوحة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة، وإيران من جهة أخرى، ضمن إطار "وحدة الساحات" الذي يضم لبنان والعراق واليمن.

من جانبها، استعرضت الصحفية سلام خضر تطورات المواجهة عبر خريطة تفاعلية، لافتة إلى أن دخول الحوثيين تم من خلال إطلاق صاروخين من طراز كروز باتجاه "إسرائيل"، وهو ما أقر به الاحتلال، ما يعني قطع مسافة لا تقل عن ألفي كيلومتر.

وأوضحت أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة دور الجماعة خلال الحرب على غزة، حين استمر انخراطها لنحو 700 يوم، ونفذت أكثر من 137 هجوماً مباشراً على "إسرائيل"، إلى جانب استهداف أكثر من 100 موقع.

وأثارت خضر تساؤلات حول مصير مضيق باب المندب، في ظل عودة التوتر إلى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن القوات البحرية التي انتشرت سابقاً في المنطقة لم تنجح في ردع الحوثيين عن تعطيل الملاحة.

وفي هذا السياق، حذر مراقبون من تداعيات محتملة على إمدادات النفط والغاز والتجارة العالمية، في حال تصاعدت الهجمات في هذا الممر الحيوي.

ولفت حنا إلى وجود اختلافات جوهرية بين الحوثيين وبقية أطراف "وحدة الساحات"، موضحاً أن الفصائل العراقية تتحرك داخل حدودها، بينما يخوض حزب الله مواجهة مباشرة مع "إسرائيل"، في حين يتمتع الحوثيون ببعد جغرافي وبحري يمنحهم هامش استقلالية أكبر.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد حشداً بحرياً متزايداً، مع توجه حاملة الطائرات الأميركية "جورج بوش" إلى المنطقة، والتي ستمر عبر مضيق باب المندب، ما يعزز من أهمية هذا الممر الاستراتيجي.

ورأى حنا أن دخول الحوثيين يحمل أبعاداً تتجاوز العمل العسكري، إذ يجمع بين دعم إيران ومحاولة تثبيت موقع تفاوضي في أي تسوية مقبلة، معتبراً أن توقيت الانخراط بعد نحو شهر من اندلاع الحرب يعكس إدراكاً لأهمية الحضور في معادلة الصراع.

كما أشار إلى أن التقديرات الأميركية بشأن حسم سريع للصراع بعد استهداف قيادات إيرانية لم تتحقق، ما دفع واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري، عبر إرسال قوات من مشاة البحرية والفرقة 82 المحمولة جواً.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت، الجمعة، جاهزيتها الكاملة للانخراط في الحرب إلى جانب إيران، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في الجماعة تأكيده أنهم "في أتم الجاهزية العسكرية وبكافة الخيارات"، وأن قرار التحرك متروك للقيادة.