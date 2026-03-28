مئات الإسرائيليين يتظاهرون في عدة مدن للمطالبة بوقف الحرب على إيران

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم السبت، في مدينة تل أبيب وعدد من المدن والبلدات الأخرى، للمطالبة بوقف الحرب المتواصل على إيران، والتي دخلت شهرها الثاني منذ اندلاعها في 28 فبراير/شباط الماضي.

وشارك المئات في المظاهرة المركزية بتل أبيب في ساحة "هبيما" بالمدينة، بدعوة من ائتلاف يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وأخرى تنشط ضد الحكومة.

وفرقت عناصر شرطة الاحتلال المتظاهرين واعتدت على عدد منهم بادعاء خرق القيود المفروضة على تعليمات الجبهة الداخلية، والتي تنص على تجنب التجمهرات وتحديدها لغاية 50 شخصا في معظم أنحاء البلاد شريطة توفر مكان آمن.

ورفع متظاهرون في تل أبيب صور أطفال قتلوا منذ بدء الحرب في إيران ولبنان وإسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وتنظم هذه المظاهرات التي تقام تحت عنوان "لا للحرب الأبدية للحكومة الكهانية، نعم لسلام عادل وأمن لشعوب المنطقة"، على مدار السبت في نحو 20 موقعا في أنحاء البلاد بينها القدس، ومفترق كركور قرب برديس حنا، وحيفا.

وفي وقت سابق السبت، تظاهر نحو 30 شخصا عند مفترق "هغوما" احتجاجا على أداء الحكومة في الحرب وعلى ما وصفوه بالضرر الذي يلحق بسكان الشمال والبلدات الحدودية. وقال المنظمون "نحن نتعرض للقصف من دون أي وقت للإنذار، فيما ينشغل الائتلاف الحاكم بأخذ مزيد من الصلاحيات لنفسه".

وسبق أن تظاهر المئات ضد الحرب خلال الأسبوعين الماضيين في تل أبيب، في وقت تتواصل حدة الحرب والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران وحزب الله بالتصاعد، إضافة إلى امتدادها لبلدان أخرى من بينها الخليج والعراق، وكان آخر تطوراتها أيضا انخراط الحوثيين فيها إلى جانب طهران.

