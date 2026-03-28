إصابة طفل في هجوم شنه مستوطنون على مسافر يطا جنوبي الخليل

أصيب طفل برضوض، وأُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء السبت، إثر هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن الطفل صهيب رائد بدوي تعرض لرضوض بعد اعتداء مستوطنين عليه بالضرب.

وأضاف أن مستوطنين هاجموا عائلة المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين، التي تقطن في الجهة الشرقية من قرية شعب البطم، ورشوهم بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق، بينهم سيدة وناشط أجنبي.

وفي سياق متصل، أشار مخامرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين عقب هجوم للمستوطنين على رعاة أغنام في منطقة أبو شبان بمسافر يطا، وهم: إسماعيل عوض، وجبر محمد عليان عوض، والشقيقان سيف وكرم توفيق عليان عوض.

من جانبها، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا 443 اعتداء منذ اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الأخير، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

وأوضحت الهيئة، في تقرير صدر اليوم، أن هذه الاعتداءات اتسمت بالتصعيد والتنظيم، وشملت إطلاق النار المباشر، وإحراق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية.

وبيّنت أن الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس بـ108 اعتداءات، والخليل 99، ورام الله والبيرة 76، وبيت لحم 32، والقدس 24، وسلفيت 23، إلى جانب أريحا وقلقيلية.

