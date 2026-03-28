غزة/ محمد عيد:

فور إنشاء أول مخيم إيواء في مدينة الزهراء، كانت رضاب اليعقوب من أوائل العائدين إلى مدينتها المدمّرة، التي عاشت فيها عقدين من الزمن وأنجبت فيها أبناءها الأربعة.

تعيش رضاب (44 عاماً) داخل خيمة قماشية في مخيم أنشأته اللجنة المصرية، بعدما كانت تمتلك شقتين سكنيتين في أبراج المدينة التي أُنشئت في تسعينيات القرن الماضي.

لكن قسوة الحياة داخل المخيم، المحاط بالركام والدمار من كل جانب، دفعتها إلى إرسال ابنتيها، وهما من طالبات الثانوية العامة، للعيش في منزل خالهما في بلدة الزوايدة، نظراً لقربه من المدارس وتوافر الكهرباء عبر المولدات التجارية.

تقول لصحيفة "فلسطين": “عدنا إلى المدينة للعيش في مخيم الإيواء بناءً على وعود رسمية بتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة، لكن الواقع صعب جداً”، مؤكدة أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المؤسسات الأممية والدولية.

وتشكو من ظروف الخيام البلاستيكية التي لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، إلى جانب انعدام الكهرباء ووسائل الطاقة، وغياب المواصلات، والتأخر في إنشاء نقطة طبية ومدرسة تعليمية.

وتضيف: “إذا احتجت إلى ربطة خبز أو الذهاب إلى المستشفى، فعليك السير ساعة كاملة للوصول إلى مخيم النصيرات”.

وتناشد، وهي أم لطفلتين توأم (3 سنوات)، المؤسسات كافة توفير حياة كريمة للنازحين داخل الخيام، وتكثيف الدعم الإنساني والإغاثي، خاصة للنساء والأطفال، في ظل ظروف معيشية كارثية.

“غابة”

“حينما يتسلل الليل، يبدو المخيم كالغابة”... بهذه الكلمات وصف هاني أبو عودة، وهو أب لسبعة أبناء، قسوة الحياة داخل المخيم، مضيفاً: “إنها حياة المُضطر”، بعدما دمّر الاحتلال جميع ممتلكاته.

ويشكو أبو عودة من غياب دور المؤسسات عن آلاف الأسر التي تعيش في مخيم الإيواء بمدينة الزهراء، التي تُعد أول مدينة دمرها الاحتلال خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، مطالباً هذه الجهات بتحمّل مسؤولياتها.

ويشير إلى وجود مدرسة واحدة فقط لا تكفي للأعداد الكبيرة، إضافة إلى ترتيبات لإنشاء نقطة طبية، “وهو أمر جيد”، لكنه لا يلبي احتياجات السكان الذين يعيشون في خيام بلاستيكية.

ويعدد احتياجات السكان، من مياه صالحة للشرب، وخبز مدعوم من برنامج الأغذية العالمي، إلى جانب الكهرباء والدعم اللازم لتعزيز صمودهم.

غياب كبير

من جهتها، أوضحت عضو لجنة المرأة والطفل في اللجنة المصرية، د. لمياء ثابت، أن مخيم الإيواء التابع لبلدية الزهراء يضم 1200 خيمة تؤوي نحو 750 أسرة (المخيم المصري رقم 17).

وأكدت ثابت لـ"فلسطين" أن المخيم بحاجة ماسة إلى تدخل أممي ودولي وأهلي لرعاية الأرامل والأيتام والأطفال الناجين من الإبادة، إضافة إلى فئات أخرى هشّة.

وأضافت أن المخيم يفتقر أيضاً إلى “مطبخ مجتمعي” لتوفير وجبات يومية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن “المطبخ المركزي العالمي” كان يقدم دعماً متقطعاً قبل أن يتوقف مؤخراً.

وبرر المطبخ المركزي العالمي توقفه بتراجع عدد الشاحنات المسموح بدخولها وتقليصها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق بيانات أممية، يعتمد نحو 90% من سكان غزة على المساعدات الإغاثية، في ظل تفشي الفقر والبطالة.

وتطرقت ثابت إلى معاناة السكان من غياب المواصلات والكهرباء وسائر الخدمات الأساسية، في وقت فقد فيه معظمهم منازلهم ومصادر رزقهم.

يُذكر أن مدينة الزهراء أُنشئت عام 1998 في عهد ياسر عرفات، بهدف الحد من تمدد مستوطنة “نيتساريم”، وبدأت بـ30 برجاً سكنياً، قبل أن تتوسع لاحقاً لتضم مستشفيات ومدارس ومراكز طبية وجامعات.

المصدر / فلسطين أون لاين